Accord entre l’OM et Sampaoli: Jorge Sampaoli pourrait être le nouvel entraîneur Selon les informations du quotidien espagnol As, l'OM pourrait choisir Jorge Sampaoli comme nouvel entraîneur pour succéder à André Villas-Boas.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 17:06 | | 0 commentaire(s)|

La piste Jorge Sampaoli prend de l'épaisseur du côté de l'OM. Après un intérêt évoqué par ESPN Brasil, le quotidien espagnol As annonce un accord de principe entre le club français et le technicien argentin pour prendre la suite d'André Villas-Boas. Seul problème, Sampaoli est actuellement en poste à l'Atlético Mineiro qui doit encore disputer quatre matchs de championnat brésilien avant la fin de la saison le 26 février. Son équipe, qu'il a rejointe en 2020, est actuellement 3e à cinq points du leader, l'Internacional Porto Alegre (mais un match en plus).



Les dirigeants marseillais pourraient ainsi patienter jusqu'à la fin du mois avant l'arrivée du technicien de 60 ans. Si sa venue était officialisée, Sampaoli connaitrait sa deuxième expérience en Europe après celle au FC Séville (2016-2017). Il n'avait passé qu'une seule saison en Andalousie avant d'être choisi comme nouveau sélectionneur de l'Argentine à l'été 2017. Malgré son court passage, il a laissé un excellent souvenir aux Sévillans, notamment pour la qualité du jeu pratiqué par les coéquipiers de Samir Nasri, qu'il avait eu sous ses ordres, rapporte RMC.

