Accord entre l’école Sainte Jeanne d’Arc et le Ministre de l’Education: Les 22 filles voilées peuvent enfin retourner en classe La rencontre entre le ministre de l’Education Thierno Talla et l’école privée catholique Sainte Jeanne a bien porté ses fruits. Les autorités de cet établissement sont enfin revenues à de meilleurs sentiments, en acceptant le retour en classe de ces dernières le 19 septembre prochain.

La dernière rencontre entre l’Institution Sainte Jeanne d’Arc de Dakar et le ministre de l’éducation hier, a abouti à une issue heureuse, et pour les parents d’élèves et pour les élèves elles-mêmes.



Les 22 filles qui avaient été expulsées pour port de voile à l’école, vont finalement retrouver le chemin des classes le 19 septembre prochain comme leurs autres camarades.



Pour rappel, un règlement intérieur excluant les filles voilées de l’école avait fini de créer des polémiques et même des heurts. Certaines familles religieuses dont celle de Tivaouane en la personne de Serigne Mbaye Sy Mansour, dans sa déclaration, avait même ordonné la fermeture de l’établissement, jugeant la décision des autorités de cette école comme contraire au principe de laïcité.



Parmi les mesures prises, l’école privée catholique Sainte Jeanne d’Arc accepte de recevoir individuellement, les parents d’élèves en présence de l'inspecteur d'Académie de Dakar.



Ces dernières vont porter l'uniforme de l’école, assorti d'un foulard de dimensions convenables fourni par l'établissement et qui n'obstrue pas la tenue.

