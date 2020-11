Accord pétrolier: Hott installe un malaise à Bissau, Emballo dément Amadou Hott avait affirmé, selon Les Echos que Dakar et Bissau ont signé un accord pétrolier. Ce que le président bissau-guinéen, Emballo a démenti.

Cependant, le tout-nouveau président de la Guinée Bissau reconnaît qu'il y a des discussions, mais qu'aucun accord n'est encore signé.



"Nous sommes allés au tribunal et nous avons perdu, mais je prendrai soin des intérêts nationaux dans cette affaire", a-t-il dit.



