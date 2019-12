Accords avec la Mauritanie : Alioune Ndoye annonce la prolongation des licences de pêche pour les sénégalais Le nouveau ministre de la Pêche a effectué sa première visite à Saint-Louis, hier, depuis qu’il est nommé à son poste. Alioune Ndoye a annoncé que les licences des pêches seront prolongées d’une année. Dans le même temps, il a annoncé que 75% des amendes infligées aux pêcheurs sénégalais seront annulées. Concernant la brèche, le ministre de la Pêche a annoncé qu’un programme à moyen et court terme sera mis en œuvre pour régler le problème. Toutefois, il a annoncé qu’un programme plus élargi est à l’étude pour solutionner les difficultés liées à cette brèche qui a causé la mort de plus de 400 pêcheurs.

