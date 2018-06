Accords de pêche : le Sénégal et la Mauritanie se rencontrent au mois de juillet

Les autorités sénégalaises et mauritaniennes se sont données rendez-vous au début du mois de juillet lors du sommet de l’Union africaine qui se tiendra à Nouakchott, pour une éventuelle signature des accords de pêche. Auparavant, une délégation se réunira, ce lundi 25 juin à Dakar, pour peaufiner et rédiger le protocole.



« Nous sommes dans la phase finale du projet », a affirmé Oumar Guèye, le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime. « Notre visite augure d’une signature très prochaine », a-t-il ajouté en expliquant que pour des « raisons techniques et organisationnelles », la décision de report de la signature prévue au départ en mai, a été prise de commun accord.



Son homologue mauritanien Nany Ould Chrougha a rappelé le caractère « social et politique » du protocole visant, dit-il, à « contribuer à l’approvisionnement de Saint-Louis ». La partie mauritanienne note que le document obéira à la « nouvelle stratégie gestion durable de la ressource » adoptée par son pays.













IGFM

