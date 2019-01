Accords sur les hydrocarbures avec la Mauritanie - Le leader de Tekki accuse: « Macky Sall a signé en cachette la « final investment decision »

La questekki du 127 du lundi 1er janvier 2019 posée par Mamadou Lamine Diallo concerne le dossier des ressources naturelles.



Selon le président du mouvement tekki, le Président Macky Sall a signé "en cachette", "la final investment decision’’ en Mauritanie lors de sa dernière visite.



« BP a eu raison finalement de Macky Sall. Il est allé signer en cachette en Mauritanie la ‘’final investment decision’’. C’est l’omerta de sa presse et ses affidés de BBY. Or, c’est la decision la plus importante dans l’exportation du gaz de Saint-Louis. Tout finira par se savoir. C’est clair que c’est à l’avantage de BP et de la Mauritanie. Macky veut gérer avec les binationaux tardifs, nos ressources naturelles », a écrit Mamadou Lamine Diallo.













L’As

