Accrochage entre pro Ousmane Sonko et pro Khalifa Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2024 à 12:12

Les partisans d’Ousmane Sonko et ceux de Khalifa Sall, se regardent toujours en chiens de faïence depuis le premier dialogue. Depuis lors, à chaque manifestation politique, les partisans principaux des deux fondateurs de l’Alliance Yewwi Askan Wi, se donnent en spectacle.



Avant-hier, mentionne "L'As" qui donne l'information, lors de la manifestation de F-24, une guerre des pancartes a failli tourner au vinaigre. Même s’il y a eu quelques rixes, le pire a été évité. Pendant que les partisans d'Ousmane Sonko entonnent leur refrain à la gloire de leur leader en prison «Sonko namnaala», les pro Khalifa Sall se sont mis à scander «Nuun Khalifa lanu beug». Mais pendant qu’ils jouaient à celui qui crie le plus fort, les nerfs étaient tendus. Dans ce méli-mélo, une bagarre a éclaté.

Ndèye Fatou Kébé