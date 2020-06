Accrochage très tendu entre Éric Zemmour et Bernard Henri-Levy sur CNews (VIDEO)

Vendredi 26 juin 2020, le philosophe Bernard Henri-Lévy était l'invité de Christine Kelly sur le plateau de Face à l'info sur CNews pour évoquer la sortie de son livre : "Covid-19 : ce virus qui rend fou". Face à lui, le chroniqueur Éric Zemmour, habitué des dérapages, avait pour mission de débattre au sujet de son livre, mais aussi de la gestion de la crise du Covid-19, ou encore du racisme ou de l'immigration. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le ton est monté entre les deux hommes.



Gestion de crise et mondialisation

Avec la sortie de son nouveau livre, le philosophe Bernard Henri-Lévy est venu expliquer sur le plateau de CNews, en quoi il contestait la décision prise par le gouvernement de confiner les Français, tant elle s'avérait préjudiciable, selon lui, en terme économique mais aussi en terme de privation de liberté. S'en est suivi un débat sur la gestion de la crise, sur la mondialisation, sur la responsabilité du gouvernement dans la gestion des masques et des tests, avec quelques envolées lyriques et quelques échanges déjà houleux.



Zemmour entraine BHL sur le terrain de l'immigration

Mais c'est après que le ton est vraiment monté. Une fois n'est pas coutume, Éric Zemmour emmenait son interlocuteur sur son sujet de prédilection : l'immigration. Au moment d'évoquer le camp de migrants de Lesbos qui accueille actuellement plus de 20.000 personnes qui ont été confinées en raison du Covid-19 alors qu'il ne dispose que de 2.000 places, le ton est rapidement monté entre les deux hommes. Quand le philosophe s'interrogeait sur le manque de considération d'Éric Zemmour face à cette misère humaine et au tragique destin de ces populations, ce dernier répondait : "Je m'en fous de votre camp".



"Le SS est mon frère humain"

"Ce sont mes frères humains" rétorque alors Bernard Henri-Lévy, ce à quoi répond Éric Zemmour : "le soldat allemand aussi était mon frère humain, et même le SS c'est mon frère humain". De quoi choquer le philosophe : "vous venez de raconter une énormité, comment pouvez vous dire cela?" "Je suis accablé", conclut Bernard Henri-Lévy. Et on le comprend.