Accueil Amadou Bâ à Nioro: Démonstration de force du Maire Amadou Lamine Dieng Le Maire de Wack Ngouna, par ailleurs Directeur général de IPRES, a accueilli le candidat de la coalition BBY, avec une forte mobilisation. Amadou Lamine Dieng vient encore pour une énième fois de faire une démonstration de force, en mobilisant une foule exceptionnelle à Nioro pour recevoir Amadou Bâ et sa délégation.

Cette marée humaine scandant le nom du Maire de Wack Ngouna derrière Amadou Bâ, conforte davantage la puissance de la coalition BBY dans le Département de Nioro, qui a retrouvé l’unité entre les différents responsables, grâce à la prouesse de son plénipotentiaire départemental, Amadou Lamine Dieng.



Il a aussi appelé les militants et sympathisants de BBY, à aller retirer leurs cartes d'électeurs et à travailler pour une victoire écrasante du candidat Amadou Bâ au soir du 24 mars 2024, dans le Département de Nioro.













Amadou Lamine Dieng

Plénipotentiaire BBY

Département Nioro







