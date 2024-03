Accueilli chaleureusement à Coki :Serigne Mboup érigé en héros Hier, le candidat à l’élection présidentielle Serigne Mboup a eu un accueil chaleureux à Coki. Il a eu droit à un bain de foule de la part des Serignes Daaras, Ndongos Daaras, amis et sympathisants.

Depuis l’entrée de la ville Sainte, il a été accueilli en masse. Les Ndongos Daaras criaient à haute voix ‘’ Serigne Mboup, Serigne Mboup, borom Rew mi, borome mew mi’’. Interrogé l’un des maîtres coraniques témoigne que le Président Serigne Mboup qui a fait ses études coraniques à Coki, après sa sortie a pris en charge le petit déjeuner des talibés depuis presque trente ans, sans compter les autres charges qu’il endosse comme par exemple les ‘’ Frais des coupures du jeune ‘’. Fiers d’être parmi les Ndongos, le candidat Serigne Mboup sorti de son véhicule communiait avec eux.



‘’ Lorsque je serai Président de la République du Sénégal, Coki aura son palais de la République. Et vous aurez beaucoup plus de commodité et les Daaras seront modernes’’, dit-il.



Heureux, les Ndongos Daaras criaient ‘’ Boko lale Dinala Door’’. Ces Ndongos n’ont pas eu le temps de prendre leur déjeuner comme il faut, ils ont laissé de côté les repas servis. Un accueil triomphal assuré.



Dans sa déclaration, il a tenu à dire qu’il a fréquenté l’école coranique de Coki en 1976. ‘’ J’ai appris beaucoup de choses ici. J’ai eu une bonne formation, j’ai investi dans ce Daara, chaque mois de ramadan j’organise des Ndogous. Le 24 Mars, nous irons à l’élection présidentielle j’appelle au calme.’’



‘’Nous sommes des travailleurs et nous devons élire les travailleurs, depuis 1960 le pays est entre les mains des politiciens et les donnes doivent changer’’, dit-il.

Serigne Fallou Lo a apporté des témoignages à l’endroit du Président Serigne Mboup. Il soutient que le Président Serigne Mboup est l’un des premiers à investir dans les daaras.



‘´ Vous êtes un bon exemple du Daara, vous honorez le Daara. Auparavant on mettait à l’écart les Ndongos Daaras, vous avez montré et tracé la bonne voie. ‘´ Votre victoire sera la victoire du Daara’ˋ, dit Serigne Fallou Lo.



Il exhorte le Ndongo Daara et candidat à l’élection présidentielle Serigne Mboup à ne pas prendre les habitudes des politiciens qui sont dans les querelles infinies.





