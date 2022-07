Accusation de stigmatisation des casamançais par Macky Sall: Lat Diop brûle Ousmane Sonko Les propos tenus par Ousmane Sonko, selon lesquels, le président de la République "a un problème particulier avec la Casamance et les Casamançais. Cette stigmatisation est extrême, surtout ceux qui ont des noms à consonance Diola", ont suscité, hier, une violente réplique de Lat Diop.

"C'est vraiment honteux et scandaleux, qu'un homme politique, formé à l'école de la haute administration, puisse tenir des propos aussi irresponsables et dégueulasses, dans une République. Je précise que, lors de ma dernière conférence de presse, j'avais dit à qui voulait l'entendre, que le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, est un fractionniste, un rebelle et un ethniciste qui ne s'assume pas. Il est en train de prouver au monde entier que tout ce que j'avais dit sur lui était vrai", assène-t-il.



Le responsable "apériste" dans le département de Guédiawaye d'enfoncer le clou : "Ousmane Sonko ne se considère pas comme un sénégalais. C'est la raison pour laquelle, il ne respecte aucune institution du pays. Vous ne l'avez jamais vu compatir quand l'armée enregistre des décès. Vous ne l'avez jamais vu communier avec le peuple sénégalais, en cas de joie nationale, comme ce fut le cas, lorsque les Lions ont remporté la Coupe d'Afrique des nations de football. Quand le Président a invité toute l'opposition à l'accueil des Lions du football, il a trouvé le moyen de ne pas venir à l'aéroport".



En outre, Lat Diop relève, pour le déplorer, que le chef de file de PASTEF "fait insulter les marabouts, les forces de défense et de sécurité, le président de la République, les magistrats, toutes les institutions".

"C'est un séparatiste dont l'objectif est de saper l'unité nationale. Mais, qu'il sache que c'est peine perdue. On est en période électorale. Réglons cette question. Et ensuite, il faudra régler son problème, parce que les Sénégalais en ont marre de lui", fulmine également M. Diop.

Le Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) assure que "le président de la République, Macky Sall, ne connaît ni Diola, ni sérère, ni Wolof, ni toucouleur. Il ne connaît que les fils du Sénégal en tant que père de la Nation".



A l'en croire, "toutes les personnes de bonne foi savent que le Président Macky Sall porte la Casamance et les Casamançais dans son cœur. Il a beaucoup fait pour le Sud du pays. Ce qu'il a fait là-bas, aucun président de la République du Sénégal ne l'a fait".



En guise de conclusion, Lat Diop martèle : "Je ne parle pas en l'air. Ousmane Sonko, il faut le combattre par tous les moyens. C'est un danger pour la République. Il faudra que la République prenne ses responsabilités pour régler ce cas. Ousmane Sonko est une menace pour la cohésion nationale, il faut l'arrêter. Il veut se suicider, parce qu'il sait ce qui l'attend. Mais, il ne perd rien pour attendre" .

