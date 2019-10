Accusation des 200 millions contre Me El Hadj Diouf: Le parquet ouvre une information judiciaire

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 20:55 | | 0 commentaire(s)|

Nouveau rebondissement dans l’affaire d’accusation de détournement de 200 millions portée à l’encontre de Me El Hadj Diouf. En effet, le parquet a ouvert une information judiciaire, confiée au doyen des juges, dans cette affaire.



Seulement, parmi deux personnes arrêtées par la gendarmerie, une seule, à savoir Cheikh Fall, frère de l’avocat, a été déféré, selon les informations de ‘’Libération online’’.



N’empêche, ce dernier, qui sera présenté au doyen des juges, ce mercredi, est sûr de rentrer chez lui. Pour la bonne et simple raison que le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire, d’après toujours nos confrères.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos