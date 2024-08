Accusations de Birane Yaya Wane , saisie du Premier ministre : «Il a porté plainte 2 fois et a été débouté 2 fois»,dit Abdoulaye Sow, président de la Cciad La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar serait dirigée dans l’illégalité. C’est du moins ce qu’affirme Birane Yaya Wane. L’administrateur de sociétés a saisi le Premier ministre et le ministre pour «corriger ce manquement» que le régime de Macky Sall n’a pu gérer, selon lui. Abdoulaye Sow, le président de la Chambre de commerce, d’industrie a aussitôt réagi :

Réagissant à ces attaques, Abdoulaye Sow, le président de la Chambre de commerce, d’industrie soutient :

«Ma légitimité, ce n’est pas Birane Wane qui doit en parler parce qu’il ne m’a pas élu. Et, dès lors, qu’il ne m’a pas élu, il ne peut pas me déchoir de mon poste de président.



J’ai été élu en novembre 2019. Ce qu’il dit ne me concerne pas parce que je n’étais pas membre de la Chambre de commerce de Dakar à cette époque. J’ai été élu démocratiquement avec un bureau. On travaille.



Je dois dire que j’ai été installé par le ministre du Commerce de l’époque et le gouverneur de la région de Dakar a supervisé les renouvellements des instances. D’ailleurs, on va vers la réforme des chambres de commerce. Le moment venu, celui qui sera élu va présider aux destinées de la Chambre.



Il a amené le dossier tout récemment au ministère du Commerce et il a été rejeté. D’ailleurs, il y a la prescription parce que ce dossier date de plus de 10 ans. C’était en 2010. Cela fait maintenant 14 années. Il a porté plainte à deux reprises et il a été débouté à deux reprises.»



