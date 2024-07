Accusations de l’Aftu sur une volonté de les éliminer: Le Cetud rétablit la vérité et rappelle les opérateurs à l'ordre Après que l'Association de Financement des Professionnels du Transport Urbain (Aftu) a vivement dénoncé, lors d’un point de presse, l’intention présumée du directeur du Cetud d’éliminer les bus Tata du corridor du Bus Rapid Transit (BRT) et a annoncé son boycott des réunions tant que Thierno Birahim Aw reste à la tête du Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables- Cetud, ce dernier a répondu en apportant des clarifications cruciales.



Le Cetud a publié une note officielle dimanche, affirmant que depuis le début du projet BRT, les procédures de concertation les plus rigoureuses ont été suivies. Un protocole d’accord avait été signé avec les opérateurs locaux bien avant le démarrage des travaux, soulignant la nécessité de réorganiser le réseau de transport collectif à Dakar.



La direction du Cetud explique que cette restructuration des lignes vise à fluidifier le trafic automobile, à rechercher la complémentarité avec d'autres modes de transport et à étendre le réseau vers des zones moins desservies. Un cadre de concertation a été établi, permettant de trouver un accord sur la création de 14 nouvelles lignes et la modification de 11 lignes existantes pour les GIE de l'Aftu, ainsi que la reposition des huit lignes de Dakar Dem Dikk.



La première phase du projet de restructuration, lancée le 30 mai 2024, avec un investissement de 268 milliards de francs CFA, vise à renforcer le réseau des opérateurs locaux d'ici fin 2026. Ce renforcement inclut la mise en service de 14 nouvelles lignes desservies par 400 autobus respectueux de l'environnement.



Les services de Thierno Birahim Aw exhortent les opérateurs de l’Aftu à adopter une attitude plus responsable et concertée pour une gestion optimale des lignes de transport. Ils insistent sur la tenue des assemblées générales des GIE pour désigner des représentants légitimes, la finalisation des contrats avec leur personnel, et le respect des conventions d’exploitation et des tarifs applicables pour le bien des usagers du transport public.



Le Cetud, fidèle à ses missions et en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité urbaine, réitère son engagement à améliorer de manière durable les conditions de déplacement des populations.



