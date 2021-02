Accusations de viol contre Sonko: Son mentor Tahibou Ndiaye lui cherche des avocats et des marabouts L'ancien Directeur général du Cadastre, le natif de Sedhiou, Tahibou Ndiaye s'est personnellement engagé dans cette affaire de viol qui concerne son jeune frère Ousmane Sonko. Depuis 72h, Tahibou et Sonko font le tour de Dakar à la recherche d'avocats pour sa défense et de marabouts pour l'extinction de l'affaire.



Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021 à 14:53 | | 3 commentaire(s)|

Tahibou Ndiaye ne fait que rendre la monnaie à Ousmane Sonko qui avait fait le tour du pays pour lui éviter la prison. C'est pour cette raison d'ailleurs que Sonko s'était rendu au bureau de Mansour Faye pour une intervention auprès du chef de l’État Macky Sall.

Rappelons que lorsque Tahibou Ndiaye avait été arrêté dans la traque des biens mal acquis, Ousmane Sonko avait publié plusieurs articles et participé à des émissions pour défendre son mentor Tahibou Ndiaye avec qui, il entretient des relations d'affaires dans le foncier.

Tahibou Ndiaye fait de Ousmane Sonko son bras armé contre le pouvoir. Et pourtant depuis sa condamnation, il purge sa peine chez lui.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos