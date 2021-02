Accusations de viol contre Sonko: Une autre personne entendue à titre de «témoin» L’affaire des accusations de viol portées contre Sonko, se corse. Leral.net qui suit cette grave histoire de près, vient de recevoir du neuf: une autre personne entendue à titre de «témoin» , confirme des séances de massage.

La dame A. Sarr n’est pas la seule personne interrogée dans le cadre de cette «affaire». Selon nos informations, sa patronne, dont nous gardons pour le moment l’identité, a aussi été auditionnée par les éléments chargés de l’enquête.



Elle aurait déclaré que Ousmane Sonko se rend assez régulièrement dans son salon de massage, mais elle a dit ne rien savoir des relations entre ce dernier et son employée. Une autre personne (un homme), a aussi été entendue par les enquêteurs à titre de témoin.



Un spécialiste dont nous préférons taire le nom, a aussi été saisi pour effectuer des prélèvements et voir si elle a récemment entretenu des relations intimes et probablement, pour voir s’il y a des tissus de la personne incriminée qui sont restés dans son corps.



