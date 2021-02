Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Accusé à tort dans l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko: Leral assume ses écris et blanchit entièrement Cheikh Yérim Seck Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Février 2021 à 22:46 | | 0 commentaire(s)| Tahibou Ndiaye a porté une plainte visant Leral et YerimPost qui n’a fait qu’une reprise de l’article. Donc, face à ce constat, YerimPost n’est en rien responsable du contenu de cet article. Leral, piloté par des personnes responsables assume et maintient l’intégralité de ses écris.

Le mentor d’Ousmane Sonko fait du dilatoire et s’inscrit dans une logique de faire une dérobade. Juste, il fait une fuite en avant, pour éviter d’attirer les foudres des traqueurs de biens mal acquis.



Ainsi, Leral estime que si, l’homme d’affaires était courageux, il devrait faire montre d’une disponibilité indéfectible pour soutenir son protégé qui l’a toujours, soutenu dans un passé récent.



Et autrefois, dans la traque des biens mal acquis, si l’Agent judiciaire de l’Etat avait braqué son regard du côté de Tahibou Ndiaye et de ses fils adoptifs, le résultat des découvertes allait être surprenant. Fouinant juste autour de ces noms d’emprunt, Cheikh Thiam, Mboup entre autres, ainsi que celui de sa maman, le tour serait parfaitement joué.



Leral, menant des investigations a pu découvrir que le gus à des maisons un peu partout à Dakar. Certaines de ses maisons sont nettoyées en permanence, histoire de les entretenir uniquement.



Et suivez notre regard du côté du Royaume chérifien où l’ami d’Ousmane Sonko cacherait d’autres biens immobiliers.



Leral, dirigé avec noblesse ne fuit jamais une responsabilité ... Ledit groupe assume confirme être à 100% l'auteur de l'article.



Ainsi, il demande à Tahibou de laisser tranquille et en paix, Cheikh Yérim Seck qu’il cherche à impliquer dans une histoire qui ne regarde pas.



Leral promet de revenir avec d’autres détails plus explosifs et lugubres de l’homme d’affaires.



Affaire à suivre…





