Accusé d’avoir aidé une élève de 19 ans à avorter: Le soigneur de l'équipe de la Sonacos déféré au parquet

L’avenir s’assombrit pour le nommé Tamsir Sankharé. Membre du staff médical de l’équipe de football de la Sonacos de Diourbel depuis plus d’une décennie, ce secouriste de formation a été cueilli par les éléments de la police de Diourbel, jeudi dernier, au stade Ely Manel Fall, en pleine séance d'entraînement de l’équipe fanion du Baol. Au début de ce mois de mars, des blouses blanches ont remarqué chez Marième Aw, une collégienne de dix-neuf ans, des signes montrant qu’elle venait d’accoucher. Interrogée par le personnel de santé de l’hôpital régional Heinrich Lübke, la jeune fille a refusé d’expliquer ce qu’il est advenu de son fœtus. C’est ainsi que les blouses blanches ont alerté les éléments du commissariat central de Diourbel qui, sur saisine du procureur, ont ouvert une enquête.



Arrêtée et conduite au poste de police, la jeune fille a révélé aux enquêteurs l’identité de la personne qui l’a aidée à se débarrasser de son fœtus. Il s’agirait, selon elle, de Tamsir Sankharé qui est alors activement recherché par la police. Introuvable à son domicile sis au quartier Grand-Diourbel, Tamsir Sankharé a été localisé au stade régional Ely Manel Fall où il assistait à une séance d'entraînement de la Sonacos. C’est là-bas qu’il a été arrêté et embarqué dans le panier à salades. Face aux enquêteurs, celui qui se faisait appeler «Docteur Sankharé» aurait reconnu avoir aidé la jeune fille en lui prodiguant gratuitement quelques conseils.



En raison de ces aveux, il a été déféré au parquet au terme de sa garde à vue.Après deux retours de parquet, il a été placé sous mandat de dépôt. Des sources proches du parquet renseignent qu’il pourrait être jugé dès demain en audience des flagrants délits. A souligner que le professeur de SVT qui a engrossé la jeune lycéenne a été libéré après son face-à-face avec les limiers, même s’il reste à la disposition de la justice.Aux dernières nouvelles, Tamsir Sankharé aurait été extrait de sa cellule de prison plusieurs fois pour être entendu dans plusieurs autres affaires d’avortements clandestins. C’est dire qu’il n’est pas encore sorti de l’auberge.

L'As