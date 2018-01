Accusé d’avoir bénéficié des privilèges de l’Etat : Nicolas Ndiaye dément les jallarbistes dissidents

« Nous avons quelques remarques à faire par rapport à la sortie des dissidents. Ils s’en sont pris à notre parti et avec de basses attaques. Ils s’en sont pris à la progéniture de Moussa Sarr, qui aurait envoyé sa fille à l’étranger. Ils se sont attaqués à moi, pour dire que je n’ai même pas 11 militants à Nguégnène, que j'utiliserais les voitures de l’Etat pour des missions. Tout ceci ne correspond pas à la réalité », dément Nicolas Ndiaye, en tournée dans la région de Diourbel.



Pour le secrétaire général de la LD, leurs portes sont grandement ouvertes. Ils sont prêts à tendre la main aux jallarbistes dissidents (LD-debout) pour préserver leur parti. « Le Parti socialiste a fait de moi le premier vice-président de la communauté rurale de Nguégnène de 2009 à 2014. Même si j’étais le seul militant de la LD dans cette localité, cela devrait être un plaisir pour eux », a-t-il ajouté. Selon Nicolas Ndiaye, ils n’ont jamais essuyé d’attaques plus basses venant de leurs adversaires d’autres partis.



A ses yeux, c’est une grande surprise de voir des gens avec qui ils ont cheminé depuis le début, les jeter en pâture. « Nos adversaires du temps du PDS n’ont jamais fait de telles attaques à notre encontre. Certains sont à ras de terre, d’autres prennent de la hauteur. Nous laissons barboter dans les caniveaux. Ils jettent les bases de la scission de notre parti sans aucune raison valable. L’avenir nous donnera peut-être les raisons. Il n’y a aucune raison valable pour casser notre parti. La minorité dans un parti doit se plier toujours à la décision de la majorité ».



M. Ndiaye souligne que personne ne pourra empêcher la tenue du congrès de la Ligue démocratique au courant de l’année 2018. Nicolas Ndiaye était hier à Bambey dans le cadre d’une tournée pour l’application des décisions du bureau politique qui selon lui, avait donné mandat au secrétariat permanent d’aller à la rencontre des fédérations, pour ramener l’unité et la discipline au sein de leur parti.











L’Observateur