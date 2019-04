Accusé d’avoir détourné 20% du chiffre d’affaires, le DG de Vibe Radio Dakar limogé

A Vibe Radio Sénégal, l’heure n’est plus à la fête ! En effet, 20% du chiffre d’affaires de la boîte a mystérieusement disparu des comptes de l’entreprise. C’est ce que l’audit interne, commandité par le groupe Voodoo de Fabrice Sawégnon qui a racheté Vibe Radio Dakar et Abidjan le 31 janvier 2019, a révélé.



C’est Fabrice Sawégon en personne qui a fait l’annonce aux employés ce jeudi 11 avril 2019. Et au banc des accusés, le directeur général et son directeur financier. « Depuis plus de 10 ans de top management, j’ai jamais vu autant de fautes de gestion » a déclaré Fabrice Sawégon, qui a « préféré informer directement le personnel avant qu’il ne l’apprenne ailleurs ».

Naturellement, la première décision de Fabrice Sawégon a été de se séparer de Gabriel Bartolini et de son directeur financier, Cheikh Abdoulaye Touré. Actuellement, c’est Aminata Ndiaye qui assure l’intérim.



Entre Gabriel Bartolini et Cheikh Abdoulaye Touré, les relations ne sont plus au beau fixe. En effet, le dernier nommé a passé la nuit du mercredi avril 2019 au Commissariat central. Il est sorti hier. Cheikh Abdoulaye Touré a été accusé de vol et recel de matériel par Gabriel Bartolini, qui a déposé une plainte avant de la retirer hier.



Selon, une source bien informée, Cheikh Abdoulaye Touré a été filmé par les caméras-espions en train de prendre en douce du matériel appartenant à l’entreprise.



Gabriel Bartolini n’a pas voulu réagir. En effet, Le Quotidien l’a appelé 3 fois. Son téléphone sonnait dans le vide. Après lui avoir expliqué l’objet de l’appel par message, Gabriel Bartolini a fermé son téléphone. Il est arrivé à la direction de la radio en 2014.













Avec LeQuotidien

