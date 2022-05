Accusé d’avoir saboté la liste Yewwi de Dakar: Saliou Sarr contre-attaque et menace... Saliou Sarr, accusé d’avoir torpillé la liste départementale de Yewwi à Dakar réplique. Ce proche de Khalifa Sall, coordonnateur national de Takhawou Sénégal rejette les accusations et met en garde.

In extenso son communiqué



« Depuis quelques jours, un responsable de l’APR et une certaine presse citent mon nom en m’indexant comme, « unique responsable UNIQUE» d’un supposé changement de la liste du scrutin majoritaire du département de Dakar, déposée par Yewwi Askan Wi.



Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale, que n’étant pas le mandataire national de Yewwi Askan Wi, je ne peux en aucun cas déposer une liste de cette coalition, encore moins à en changer le contenu.



Toutes ces allégations mensongères relèvent de la diffamation dirigée contre ma personne. En conséquence, je me réserve le droit, au besoin, de saisir les juridictions compétentes. »





