Accusé de bradage foncier à Kaolack : Serigne Mboup «peiné», lâche ses vérités

Selon un communiqué de son service de communication, face au Collectif Aar Kaolack, Serigne Mboup a précisé à l’endroit de ses interlocuteurs que les deux actes d’attribution ne portent pas sa signature.



«D’ailleurs, ces délibérations ont été faites bien avant que je sois installé. Je suis en phase avec vous, mais tout ce que je peux, c’est protester et manifester avec vous. Et d’ailleurs que peut faire le maire, là où les services de l’Etat notamment les Domaines, le Cadastre, l’Urbanisme et le Service d’Hygiène ont tous approuvé et validé», leur a-t-il dit, sur un ton franc.



Il a jouté que «même si l’autorité municipale refuse d’apposer sa signature, le représentant de l’Etat, notamment le Gouverneur l’aurait fait dans un délai d’un mois à sa place. Et cela n’aurait en rien entaché sa validité».



L’édile de la ville de Kaolack n’a pas caché que les accusations de bradage foncier portées contre sa personne l’ont «touché» et «peiné».



Après ces explications, rapporte le communiqué, les membres du Collectif Aar Kaolack sont revenus à de «meilleurs sentiments» et parlent maintenant d’«incompréhensions» et de «malentendus»

Bes Bi