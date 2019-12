Accusé de détournement d’engrais : Cissé Lô mouille le mari de Mariama Sarr Alors qu’il est accusé de détournement de 4300 tonnes d’engrais, Moustapha Cissé Lô ne trouve rien de mieux à faire que d’accuser d’autres personnes. Le président du Parlement de la Cedeao accuse, en effet, le mari du ministre de la mairesse de kaolack, Mariama Sarr, d’avoir détourné plus de 4000 tonnes, rapporte Wal Quotidien. « C'est le ministre de l'Agriculture qui choisit qui il veut pour lui donner des intrants. Si on ne me donne pas, ce n'est pas grave, mais le ministre ne dit pas la vérité. Je voulais même le traîner en justice. S'ils veulent gouverner ce pays par des déballages, allons-y. On se connaît tous », a martelé le député.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 08:34 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos