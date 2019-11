Accusé de détournement de 200 millions : Moussa Sy traite ses accusateurs d’ignorants Le maire des Parcelles Assainies répond enfin à ses détracteurs. Accusé détournement de 200 millions FCA par des conseillers municipaux, Moussa Sy est sorti de son mutisme dans lequel il s’était emmuré depuis l’éclatement de cette affaire.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Novembre 2019 à 12:24 | | 0 commentaire(s)|

« En réalité ce sont 4 conseillers sur 57 qui tiennent ces propos. On a tenu une réunion du conseil municipal la semaine dernière et ces conseillers ont été rappelés à l’ordre. Je dois dire que la mairie des Parcelles Assainies ne délivre pas de bourses. Il s’agit plutôt d’accréditions délivrées à des élèves et des étudiants. Aucun centime n’a été détourné par la mairie. C’est vraiment de l’ignorance et de l’enfantillage que de parler de détournement », a déclaré Moussa Sy sur la RFM.

