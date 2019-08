Accusé de meurtre à Thiès, le policier El Capo affecté à la Dic

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019

Le policier Makha Diop, accusé d'avoir tué le boulanger Amar Mbaye à Thiès, atterrit à Dakar. Selon le quotidien Enquête qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce samedi, celui que l’on surnomme El Capo est affecté au Groupe de recherche et d’interpellation (Gri), une entité rattachée à Division des investigations criminelles (Dic).



Le journal précise qu’il ne s’agit pas d’une promotion, car El Capo reste un simple agent et n’aura aucune responsabilité particulière. Son travail consistera à faire de la recherche et de l’interpellation. Il était, jusqu’aux événements qui l’ont éclaboussé, le chef de la Brigade de Recherches du poste de police des Parcelles Assainies de Thiès.

