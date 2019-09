Accusé de népotisme et de mauvaise gestion: Mamadou Sy Mbengue brise le silence

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 21:50

Le Directeur général de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal ( IPRES), Mamadou Sy Mbengue va animer une conférence de presse ce mercredi à partir de 16h 30, dans un hôtel de la place. Selon un communiqué publié par l’APS, il est écrit que « cette rencontre avec la presse lui permettra de faire le point sur la situation globale de l’Institution aujourd’hui engagée dans plusieurs réformes et projets visant à améliorer le traitement des retraités’’. Mais, il va répondre aux accusations de mauvaises gestions dont il fait l’objet. Depuis plusieurs mois, des travailleurs font état d’une situation catastrophique à l’Ipres et de détournement de tickets de restaurant d’une valeur de 400 millions de Fcfa. Des associations de retraités réunies mercredi à Thiès ont confirmé ces accusations et demandé sa démission.

