Accusé de viol, Chris Brown insulte son accusatrice à l'issue de sa garde-à-vue

Le rappeur américain Chris Brown, accusé de viol par une femme de 24 ans à Paris, est sorti de garde à vue dans la soirée de mardi, a fait savoir le parquet de Paris.Quelques minutes avant cette annonce, le chanteur a publié un message sur son compte Instagram officiel. Il insulte ouvertement son accusatrice:



chrisbrownofficial I WANNA MAKE IT PERFECTLY CLEAR...... THIS IS FALSE AND A WHOLE LOT OF CAP! NNNNNNNNEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVEEEEEERRRRRR!!!!!! FOR MY DAUGHTER AND MY FAMILY THIS IS SO DISPRESPECTFUL AND IS AGAINST MY CHARACTER AND MORALS!!!!!



