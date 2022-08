Accusé de viol par sa femme de ménage : Cet audio qui "mouille" Sitor Ndour (ex-Dg du Coud), en route vers... Accusé de viol sur sa femme de ménage, A. Thiam, Sitor Ndour (ex-Coud) a nié les faits. Après la diffusion de l’entretien avec la mère de la victime présumée, Ndira Dione, l’ancien directeur général du COUD a rejeté les accusations, affirmant qu’il fait l’objet de chantage et d’extorsion de fonds, renseigne Seneweb.

Mais certains éléments de l’enquête fragilisent cette ligne de défense. Parmi ces éléments, une communication téléphonique entre Ndira Dione et l’accusé, selon le site, via Libération.



L’échange a eu lieu peu après les faits présumés. A. Thiam ne s'était pas encore rendue à l’hôpital et n'avait pas encore porté plainte à la gendarmerie de la Foire. Au bout du fil, Sitor Ndour a d’abord multiplié les dénégations. Malgré tout, souligne le journal, il a proposé à Ndira Dione de lui offrir tout ce qu’elle veut afin d’obtenir son silence et qu’elle se garde de porter plainte.



«Adama est venue me montrer sa main en pleurant, mais je ne lui ai rien fait, aurait déclaré Sitor Ndour lors de l’échange téléphonique avec Ndira Dione. Que vous ayez raison ou pas, je serais déshonoré (si vous portez plainte). Une autorité m’a dit que si le dossier arrive chez les gendarmes, les journaux et les radios seront au courant. Je te demande de parler avec son père…».



L’enregistrement de la discussion, qui s’est déroulée en sérère selon Libération, a été versé au dossier que la gendarmerie de la Foire a transmis au parquet.



Autres éléments ajoutés au rapport de la gendarmerie, selon le journal : un drap portant des traces de liquide ressemblant à du sperme et une photo des poignets de la victime présumée portant des marques de violence.



La même source signale que Sitor Ndour a lui-même porté plainte à la gendarmerie contre la mère de A. Thiam pour diffamation. C’était le 20 juillet dernier.

