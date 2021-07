Accusé de viol sur une déficiente mentale: Le taximan en avait fait "sa copine" Un taximan, en manque d'inspiration, affirme que la déficiente mentale "tait sa copine", alors qu'il est accusé de l'avoir violée.

Avec la mort d'un déficient mental il y a moins d'une semaine, une autre en errance, toute nue, faits décriés par le président de l'ASSAMM, Ansoumana Dione, voilà qu'un autre cas de viol secoue le cocotier.



" C'étaient des rapports consentants. A la première nuit, elle m'a déclaré sa flamme dans la voiture et j'ai accepté d'entamer une relation avec elle ", a déclaré le taximan sans gêne.



N'eût été un guide religieux qui a éventré et ébruité l'affaire, le pervers allait continuer à satisfaire sa libido sur la déficiente mentale.

