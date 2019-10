Accusé par El Hadji Ndiaye: Me Babacar Ndiaye dément être derrière l’expulsion du chanteur de sa maison Le chanteur EL Hadji, expulsé de sa maison de Saly et dont une autre maison lui appartenant sise à Nguékho a été saisie, a accusé le président de la Fédération sénégalaise de basket d’être derrière cette affaire. Le chanteur accuse, en effet, Me Babacar Ndiaye de vouloir faire main basse sur ce terrain d’une valeur de 625 millions FCFA pour y ériger un projet qu’il aurait avec la NBA.

Toute chose que dément l’accusé, qui n’a toutefois pas voulu s’exprimer officiellement sur cette l’affaire.



Le président de la Fédération sénégalaise de basket qui s’est confié à la RFM, s’est contenté de confier que cette expulsion relève exclusivement d’une décision de justice.

