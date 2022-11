Accusé par sa copine de 14 ans, d’être le père de son enfant : Le mécanicien conteste, mais avoue les rapports sexuels

L’homme désigné comme l’auteur de cette grossesse, Mouhamed Touré, est un mécanicien âgé de 20 ans. Selon l’économie des faits, la dame M. Goudiaby a failli tomber des nues, quand on l’a informée de l’état de grossesse de sa fille.



Ayant conduit sa fille qui était souffrante, à l’hôpital, elle était loin de se douter de la nouvelle qui allait lui tomber sur la tête. Interrogée, la gamine a désigné son petit ami Mouhamed Touré comme étant le père de son enfant.



Désemparée, la dame, après l’accouchement de la gamine, a saisi Dame Justice, car sa fille encore élève, est toujours sous la protection de la loi. En détention préventive depuis quelques jours, le mis en cause a comparu hier à la barre du tribunal d’instance de Dakar. Poursuivi pour détournement de mineure sans fraude, ni violence, il a plaidé non coupable.



‘’ On sortait ensemble. A chaque fois, c’est elle qui venait me rejoindre. On se voyait à 18 h, après mon travail. On a eu des rapports sexuels ’’, a-t-il raconté. Des propos corroborés par la mineure S. Sagna.



‘’ À chaque fois que je partais à l'école, je passais devant son lieu de travail. C'est moi qui partais le retrouver dans une chambre. On faisait l’amour et il ne m'a jamais forcée, ni violentée. C'est à chaque fois que je terminais les cours que je me rendais chez lui ’’, a raconté la fille qui précise que le prévenu a été son premier petit ami.



Mais ce dernier, malgré ses aveux sur sa relation avec la gamine, a contesté la paternité de l’enfant. ‘ ’Je suis sorti avec elle, parce que je croyais qu’on est de la même génération ’’, s’est-il justifié.



La partie civile n’ayant rien réclamé, le parquet, pour qui les faits sont constants, s’en est rapporté à la sagesse du tribunal. De son côté, le conseil de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. Le tribunal rendra son verdict, le 28 novembre prochain.













