Accusée dans la mort d’un conducteur de Jakarta à Nianing, la gendarmerie s’explique (Dakar) En début de semaine, la mort d’un conducteur de Jakarta avait soulevé l’ire des populations de Malicounda. Leur fils, conducteur de Jakarta, est mort au cours d’une course-poursuite avec la gendarmerie. Ils accusent cette dernière d’avoir heurté le jeune homme avec leur véhicule et occasionné sa mort. Les pandores viennent de livrer leur version.



Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Ils expliquent que le dimanche 19 avril 2020, leurs collègues de la brigade de proximité de Nianing avaient installé un poste de surveillance et de contrôle à hauteur de la station d’essence de la localité, pour veiller au respect des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.







«Vers 18 heures, un cortège d’une vingtaine de conducteurs de motos ‘’Jakarta’’ qui roulaient dans le sens Joal – Mbour, ayant aperçu le véhicule de la gendarmerie à l’arrêt, ont tenté de le contourner, afin d’éviter d’être interpellés pour violation de l’interdiction de circulation interurbaine. Au cours de cette manœuvre, un d’entre eux a légèrement heurté le côté droit de l’arrière du véhicule de la brigade en stationnement, avant de poursuivre sa course vers le canal d’évacuation des eaux. Ensuite il a violemment heurté un panneau en fer situé sur le bord de la route, avant d’être projeté contre les parois d’un mur», explique la gendarmerie dans un communiqué de presse lu par iGfm.



Puis, inconscient après le choc, le jeune homme a été évacué à l’hôpital de Mbour par les sapeurs-pompiers avec l’assistance de la gendarmerie. Cette dernière indique avoir été informée du décès du jeune conducteur de moto »Jakarta » le lundi vers 04 heures. Les pandores informent qu’une enquête a été ouverte sous la direction du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Mbour, pour situer les responsabilités.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos