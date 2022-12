« Acharnement injustifié d’un régime » : Le parti RV/And ci dëgg et Y en a marre dénoncent l’abus du Parquet Au Palais de justice de Dakar, les avocats de Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xaax attendent la réponse du parquet sur leur demande de liberté provisoire. Le parti RV/And ci dëgg et Y en a marre ont dénoncé l’abus du Parquet. Avec "L'As".

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Décembre 2022 à 14:42 | | 1 commentaire(s)|

Selon le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané, la requête est déposée sur la table du juge d’instruction depuis plus dix jours, après leur audition dans le fond du dossier.



A l’en croire, toutes les garanties nécessaires ont été présentées pour qu'ils recouvrent la liberté, mais le parquet semble s'obstiner à les maintenir en prison. Car jusque-là, il n’a donné aucune suite à la requête. L’activiste considère l’attitude du parquet comme un abus.



Le parti de Cheikh Oumar Diagne nouvellement lancé, abonde dans le même sens que l’activiste, en condamnant ce qu’il qualifie d’acharnement injustifié du régime en place, obsédé par un troisième mandat illégal et illégitime, contre leur leader.



Le parti RV/And ci dëgg accuse également le parquet d’avoir bloqué sciemment la demande de liberté provisoire. Puisque, à leurs yeux, rien ne justifie son séjour dans les lieux de détention, de même que les autres détenus politiques.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook