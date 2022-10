Achat d’oignons et de pommes de terre: Une nébuleuse autour d’un milliard de FCfa entre le Ministère du développement communautaire et la Der/Fj

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Octobre 2022 à 12:44 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministère du développement communautaire-Der/Fj est éclaboussé par une nébuleuse autour d’un milliard de F Cfa pour l’achat d’oignons et de pommes de terre.



D’après le journal, les pièces justificatives de l’exécution de cette opération sont constituées de factures qui ne sont pas supportées par des contrats d’achat de produits agricoles.



A en croire le journal, les vérificateurs révèlent que les copies des ordres de virement ne portent pas les mentions, attestant leurs dépôts effectifs à la banque. «Nous n’avons non plus les extraits de compte attestant de l’exécution par la banque des ordres de virement à elle transmis par la Der/Fj», précisent les vérificateurs. Ces derniers ajoutent que «les livraisons n’ont porté que sur l’oignon et pas sur la pomme de terre».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook