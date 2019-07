Achat d’une villa à Nord Foire: Wally Seck jugé le 22 juillet prochain Revoilà Wally Seck au devant de la scène. Cette fois, le fils de Thione Seck devra faire face à un juge d'instance le 22 juillet prochain, à propos de l'achat d'une villa à Nord Foire, en 2014, selon "Les Echos".

Le propriétaire de la maison, Hassan Cissé lui réclame en effet, 11 millions de francs Cfa. Une somme qui ferait l’objet d’une reconnaissance de dette que Waly Seck aurait signée.

Le chanteur s'était proposé d'acheter la maison à 100 millions cash, alors que le vendeur réclamait 140 millions par paiement en dollars, souligne le journal.



En lieu et place, Wally Seck procède à des versements de 40 , 10 et 15 millions de Fcfa, entre décembre et août 2014.



Le fils de Thione Seck nie avoir signé une reconnaissance de dette et refuse de payer les 11 millions en question .

