Achat de véhicules au CESE: Macky Sall très en colère Une ligne de crédit a été mise en place à la Banque agricole pour permettre aux conseillers de s'acheter des voitures. Ce, alors que le chef de l'Etat avait interdit, depuis la nomination d'Aminata Touré, qu'on achète des voitures aux membres du Cese, rapporte "Les Echos", évoquant des montants entre 6 et 20 millions FCfa pour l’acquisition de ces véhicules.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 11:36 | | 1 commentaire(s)|

Ce qui a eu le don de provoquer la colère du président de la République. " Le Président Sall était dans tous ses états quand il a appris la nouvelle ", indique, en effet, le journal, citant une source. Toutefois, le Daf du Cese, Mandiaye Diop, précise qu'il s'agit de crédits personnels et individuels et que le Cese, qui n'a mis aucun sou dans cette ligne de crédit, ne faisant qu'encadrer en tant que facilitateur.



" Ce sont des crédits individuels. Les gens vont signer individuellement leur contrat avec la Banque. Les prélèvements se font à la source et sont versés dans un compte bancaire. Le Conseil ne fait qu'encadrer. Le Conseil est un tiers dans cette affaire ", souligne-t-il. Le chef de l’Etat Macky Sall a décidé de suspendre l’achat de véhicules administratifs jusqu’à nouvel ordre, il y a deux semaines.



