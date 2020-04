Acheminement des vivres de résilience vers l’intérieur du pays : Le taux d’exécution, chiffré à plus de 15%

Le Commissariat à la sécurité alimentaire, en visite à la plateforme logistique du Port autonome, apprécie de manière positive le déroulement du processus de transport des vivres de résilience contre les effets du Covid 19. Le convoyage de l’aide alimentaire vers l’intérieur du pays, apprécie-t-on, se déroule correctement.



D’après ledit commissariat, les forces de défense et de sécurité vont accompagner tout le processus jusqu’à la destination finale. Aucune défaillance dans la chaine de transport ne sera cautionnée et la distribution se fera de la plus belle des manières.



Ainsi, il a été révélé qu’à la date du 19 avril 2020, le cumul de l’acheminement des vivres dans les régions est de 15 786 tonnes, soit 315 736 sacs sur un objectif global de 100 000 tonnes. Le taux d’exécution, découvre-t-on, est de 15,786%.



