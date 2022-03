Achèvement des travaux de la Grande mosquée de Tivaouane : Signature d’une convention entre la Bis, l’Association Jamahatoun Nour et la Société Ajana Energie SA d’un montant de 23 milliards de FCFA

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 00:03 | | 0 commentaire(s)|

Selon un document publié à cet effet, il est destiné à l’achèvement des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane, à l’acquisition de parasols mécaniques et à la construction d’une centrale solaire photovoltaïque sur une durée de 120 mois avec un différé de 24 mois.



Selon la même source, les décaissements de ce financement se feront suivants les formes Mourabaha et Istisna, qui sont deux produits conformes aux principes de la finance islamique. La Bis et Ajana s’engagent à unir leurs efforts pour le succès de ces projets innovants.

Adou FAYE





Source : Le mardi 15 mars 2022, la Banque islamique du Sénégal (Bis) a signé avec l’Association Jamahatoun Nour et la Société Ajana Energie SA une convention – cadre de financement d’un montant global de 23 milliards FCfa.Source : https://www.lejecos.com/Achevement-des-travaux-de-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook