Acquis démocratiques: Le PLC appelle les forces politiques et citoyennes à s’inscrire dans une dynamique de consolidation Le Bureau politique du parti pour la liberté et la citoyenneté/Defar Jikoy (Plc/Dj) s’est réuni ce 29 juillet 2023, sous la Présidence de Dr Mamadou Lamine Ba, Président du Parti, aux fins d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour, relatifs à la vie du parti, à la situation politique nationale et internationale. Le Président Mamadou Lamine Ba a, dans sa communication, informé le Bureau Politique de sa participation à la Conférence des Libéraux Arabes et Européens sur la migration sous l’égide de la Fondation allemande Frederich Nauman (FFN).

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Bureau politique du Parti pour la liberté et la citoyenneté/Defar Jikoy (Plc/Dj) prend acte au plan national, de la décision du Président Macky Sall de ne pas briguer les suffrages des sénégalais plus de deux fois consécutives, conformément à la lettre et à l’esprit de la Constitution, modifiée au référendum 2016 sous son inspiration.



Ainsi, le PLC appelle les forces politiques et citoyennes à s’inscrire dans une dynamique de consolidation et de renforcement des acquis démocratiques que le peuple a obtenus à la suite d’épiques luttes démocratiques et de concertations, dans le but d’une prise en charge correcte et efficiente des aspirations du peuple sénégalais.



Sur la vie du Parti, le bureau politique a fait le bilan de l’alliance électorale entre le président Mamadou Lamine Ba et Idrissa Seck, président du Parti Rewmi, scellée depuis l’élection présidentielle de 2012.



Tirant les enseignements, le Bureau Politique a décidé de mettre fin à cette alliance électorale, et engage le Président du Parti à travailler à une large consultation en perspective des futures échéances électorales, avec toutes les forces politiques, sans exclusive, sous-tendue par une large convergence citoyenne pour la préservation des valeurs, dans un contexte de périls et défis multiformes auxquels, la Nation est confrontés, dans sa marche inexorable vers le progrès.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook