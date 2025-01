Acquisition de Société générale Mauritanie : Le consortium Enko Capital – Oronte annonce la signature d’un accord

Selon un communiqué de presse, avec une vision long terme, le consortium ambitionne d’accélérer le développement de la Banque à fort ancrage local et opérant selon les standards internationaux, au service de la clientèle des entreprises et des particuliers. Cet accord sera soumis à l’autorisation des autorités de régulation mauritaniennes.



Le consortium s’appuie sur des forces complémentaires pour guider la Banque vers une nouvelle étape de son développement.

Investissant à parts égales, le consortium compte renforcer la trajectoire d’une banque solide opérant selon les standards internationaux. Selon la même source, le consortium s’appuie sur une base de partenaires diversifiés, portés par Enko Capital, incluant des investisseurs internationaux, régionaux et africains et des fonds de retraite. Bastien Ballouhey, investisseur actif en Mauritanie depuis 1999 et fondateur de la banque en 2004, a joué un rôle déterminant dans son développement, notamment à travers un partenariat stratégique de 18 ans avec Société Générale.



Fort de cet historique, la transition devrait s’effectuer en toute fluidité, en collaboration étroite avec les équipes dirigeantes de la SGM, garantissant la continuité de la qualité du service, et de la gestion et des performances. Cette alliance devrait renforcer la position de la banque en tant que moteur du développement économique en Mauritanie.



«Cette opération est soutenue par une vision d'avenir et de long terme du consortium Enko Capital - Oronte. La modernisation et l'innovation financière, la diversification et la sophistication des produits bancaires (marché des capitaux, gestion d’actifs et d’épargne, commerce international, prêts…), la qualité de service, le développement de la banque retail, l’éthique, la gestion du risque et la gouvernance seront les maîtres mots de la Banque. Nous sommes convaincus que cette stratégie permettra à la Banque de renforcer son leadership et de poursuivre sa trajectoire en tant que banque à fort ancrage local, opérant selon les standards internationaux », a déclaré Cyrille Nkontchou, co-fondateur d’Enko Capital.





«Cette acquisition s’inscrit dans une vision ambitieuse : positionner la Banque comme un moteur du développement du secteur bancaire mauritanien. Fort d’une expertise éprouvée, le consortium Enko Capital-Oronte est parfaitement équipé pour accompagner cette transformation, en consolidant la présence de la banque dans les secteurs stratégiques et en renforçant son rôle face aux défis d’un marché bancaire en pleine mutation pour répondre aux besoins du secteur privé et des particuliers. Avec son potentiel minier et gazier, les secteurs de la pêche et de l’agriculture, les besoins en infrastructures, l’économie mauritanienne est en plein essor », a indiqué Bastien Ballouhey, représentant d’Oronte.

Adou Faye

