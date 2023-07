Acquisition de petits matériels agricoles : Le ministère de l’Agriculture et la Der signent un partenariat de plus d’un milliard

Selon un communiqué de presse de la Cellule de communication du Maersa, il vise à faciliter la production et la fourniture de petits matériels agricoles à des bénéficiaires. Ces derniers, précise-t-on, seront sélectionnés et accompagnés pour l’obtention de ces matériels importants dans l’agriculture ou dans d’autres domaines d’activités génératrices de revenus. Ce petit matériel est composé de pavés de semoirs, de charrues, des machines occidentales ou Harara, charrettes, etc…



La Sismar représentée à cette cérémonie par son directeur général apprécie cette avancée et salue le mécanisme de financement amélioré.



«Le Ministre Aly Ngouille Ndiaye et la déléguée générale ont, à l’issue d’une présentation sur les différentes approches de financement, de formation montants d’investissements réalisés par la Der et le corollaire de contraintes dont les difficultés de recouvrement, ont apprécié la nécessité de collaborer davantage pour ce secteur (agriculture) principal pourvoyeur d’emploi », lit-on dans le document.



Ces petits matériels, informe la même source, viennent s’ajouter aux engins lourds tracteurs, moissonneuses batteuses, pivots, kits d’irrigation réceptionnés il y a quelques mois.

