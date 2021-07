Acte contre nature: Abdoulaye Diallo et Mandio Dramé, deux homosexuels, trouvés en pleins ébats Le débat fait rage actuellement au Sénégal avec les LGBT, qu'un autre épisode s'est déroulé au niveau de la Corniche, avec deux homosexuels dans une position équivoque.

En effet, selon Les Echos, deux (2) homosexuels ont été retrouvés en pleine action au niveau de la Corniche, en pleine action contre nature.



A en croire le journal, Abdoulaye Diallo était le passif, tandis que Mandio Dramé faisait office d'actif. Ils ont été trouvés en position cheval, genoux à terre. Le deuxième nommé à califourchon sur Abdoulaye Diallo.



Avec le viol, le sujet LGBT est actuellement celui qui fait parler le plus au Sénégal. D'ailleurs, notre pays est désormais classé comme "tant "peu sûr" pour les homosexuels.

