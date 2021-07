Acte contre-nature: Deux hommes mariés, surpris en pleins ébats sexuels sur la plage avec une dizaine de préservatifs

Abdoulaye Diallo et Malick Diamé, tous les deux mariés, ont été appelés, hier, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, pour des faits d’acte contre-nature.



D’après‘’SourceA’’, c’est lors d’une patrouille dans la nuit du 2 juillet 2021, qu’ils ont été surpris vers les coups de 22h à la plage en pleins ébats sexuels.



En dépit des preuves de la Police qui ramassé une dizaine de préservatifs, dont deux fraîchement utilisés et qui contenaient du sperme à l’intérieur, des deux bouteilles contenant un produit lubrifiant, du carton servant de couchette et des mouchoirs à jeter, les prévenus contestent les faits et soutiennent ne se connaître ni d’Adam ni d’Eve.



N’empêche, le substitut du procureur a requis une peine d’emprisonnement de 2 ans, dont 6 mois ferme contre eux. Et, ils seront fixés sur leur sort le 13 juillet prochain.



