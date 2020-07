Acte contre nature: Deux homosexuels condamnés à un mois de prison !

Les homosexuels Cheikh Tidiane Ndiaye et Adama Diop ont comparu hier, devant le prétoire du Tribunal de Grande instance de Dakar, pour «acte contre nature». Ils ont été surpris par la police en train d’entretenir de relations sexuelles à la plage Anse Bernard. Ils ont reconnu sans ambages être des homosexuels, mais nient avoir entretenu des rapports sexuels à la plage. Interrogé en premier, Cheikh Tidiane Ndiaye déclare être homosexuel depuis belle lurette.



Sans gêne, il indique qu’Adama Diop est son «petit ami». A l’en croire, ils s’étaient donné rendez-vous à la plage Anse Bernard. Un limier les a surpris à la plage nus mais, dit-il, «on n’est pas passé à l’acte». Abondant dans le même sens, Adama Diop dira qu’ils étaient sortis pour prendre de l’air. Selon lui, ils discutaient comme tout couple, mais ils n’ont pas eu des rapports sexuels.



Interpellé sur les trois bouteilles de liquide de massage scellées dont l’une contient un liquide qui facilite la pénétration, Adama Diop argue qu’il s’agit d’une huile de massage qu’il s’est procuré pour s’en servir après la baignade à la mer.



Selon le parquet, le policier a surpris les prévenus dans un cabanon en train de s’adonner à l’acte contre nature. Estimant que les faits sont constants, il a requis 2 ans ferme. La défense, Me Khoureychi Bâ doute de la pénétration sexuelle et demande la disqualification des faits en outrage public à la pudeur. Les homosexuels ont écopé un mois de prison ferme.









L'As





