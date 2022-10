Acte contre-nature à Mbour : un homosexuel se fait passer pour une femme pour draguer le chef de village Une rocambolesque affaire de mœurs pollue l’atmosphère à Nguérigne un village situé dans le département de Mbour. Selon l’observateur qui donne l’information dans sa livraison du jour, D. Kane, homosexuel et neveu du chef de village a voulant satisfaire sa libido avait tenté de draguer son propre oncle en lui envoyant des images pornographiques suivies d’une invite à une partie de jambes en l’air quelque part à Saly Portudal. Comme son oncle ne répondait à son invite, il a envoyé les mêmes images au vendeur de lait caillé du quartier. Actunet

Ce dernier qui ne soupçonner rien du pendant homosexuel du jeune homme à accuser une de ses voisines du village comme étant la seule femme du village capable de faire des avances malsaines à des hommes. Interpellée, la dame qui ne comprenait guère ce qu’on lui reproche, va porter plainte pour diffamation. Après investigations, les enquêteurs ont découvert que c’est le neveu du chef de village qui était l’auteur des messages.



Arrêté, D. Kane a avoué lors de son audition qu’il était un homosexuel et a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué cependant qu’il pensait que son oncle, de même que les deux autres hommes du village, allaient répondre favorablement à ses propositions.



Poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs, collecte et diffusion de données à caractère pornographique, le mis en cause a été déféré au parquet de Mbour au terme de sa durée légale de garde à vue.

