Actes contre-nature devant la barre : l’affaire des deux hommes surpris nus à la plage de la mosquée de la Divinité

’Je suis élève en formation infographe au lycée Maurice Delafosse. Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Aujourd'hui 16 mai 2022, aux environs de 17 h, j'ai quitté Ouakam pour rentrer chez moi à Castors. J'ai fait un crochet à la plage de la mosquée de la Divinité. Arrivé sur les lieux, j'ai trouvé un élève en train d’étudier. Par la suite, je lui ai demandé s'il y avait un chemin menant vers la sortie et il m’a rétorqué que c'était barré. C'est en ce moment qu'on a commencé à échanger des propos.



Ensuite, petit à petit, on s’est rapproché. Après quelques minutes de discussions, on s'est déshabillé et on a commencé à s’embrasser. Brusquement, j'ai aperçu des gendarmes venir vers nous et j'ai mis mon pantalon pour m'enfuir, laissant mon partenaire sur place. L'agent m'a poursuivi et a fini par me rattraper sur la corniche, à hauteur des bancs, avant de nous conduire à la brigade

Vers les coups de 18 h, B. Ndiaye m'a trouvé là-bas et m'a demandé s'il y avait des gens aux alentours. Je lui ai répondu que non. Tout d'un coup, il s'est rapproché de moi et a commencé à m'embrasser. Au début, je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a répondu rien. Il a continué jusqu'à ce que les gendarmes nous trouvent là-bas nus, en train de nous embrasser