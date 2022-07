Actes contre-nature sur un jeune garçon : un agent du Tribunal de Thiès en prison

Il avait été interpellé et auditionné en fin juin par les limiers durant plusieurs heures, sur cette même affaire, avant d’être relâché. C’est parce que, selon des sources proches du dossier, c’est une affaire qu’on voulait passer sous silence mais c’était sans compter que la mèche allait être vendue.



Selon toujours ces dernières, ce présumé prédateur sexuel, âgé de moins de 40 ans et auteur de ces actes contrenature, est indésirable au Tribunal de Thiès parce que coutumier des faits. «Il a en effet commis des actes similaires aux Tgi de Matam et de Tivaouane, avant d’être affecté à Thiès», raconte une source