Actes d'intimidation contre la Société civile: Deux membres de l'opération «Walu» agressés à Keur Massar Manifestement, l'opération «Walu» initiée par Dr Cheikh Tidiane Dièye est en train de faire des jaloux à Keur Massar. En témoignent ces actes d'intimidation portés contre la Société civile, où deux membres de l'opération «Walu» ont été agressés à Keur Massar.

En effet, Mounirou Kane et Abdoulaye Diop dit «Commando» ont été sauvagement agressés par des inconnus à hauteur de la Cité Aïnoumady, alors qu'ils étaient en train d'aller à Alhadj Pathé pour reloger les sinistrés.



Joint au téléphone, Mounirou Kane a affirmé que les agresseurs qui sont près d'une dizaine, n'ont rien emporté. A l’en croire, ces derniers voulaient à travers leurs actes, les intimider, nous dit « L’As ».



Même si elle ne veut pas avancer des raisons politiques, la victime pense néanmoins que cela n'a rien d'une agression normale, parce qu'ils avaient leurs portables et les malfaiteurs n'ont rien pris. Une plainte contre X sera déposée, nous dit-on.



