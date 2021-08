Actes de sabotage dans le réseau d’assainissement à Pikine rue 10 : les images d’un vandalisme sans nom

Au moment où le Plan national ORSEC est déclenché et que l’État met tout en œuvre pour soulager les populations, certains s’amusent à remplir les regards des canalisations de SABLE pour bloquer l’écoulement des eaux et laisser ainsi les sinistrés dans les inondations. C’est le cas à Pikine où des actes de sabotage dans le réseau d’assainissement ont été constatés au Quartier Rue 10.