Actes de vandalisme à la mairie de Diass et à son domicile : Le maire Mamadou Ndione va saisir la justice Le Témoin-Un communiqué de la Mairie de Diass daté de ce jeudi 30 mars 2023 indique qu’un groupe de personnes, dont certaines encagoulées, a brûlé des objets sur la RN1 avant de s’attaquer à l’hôtel de ville, le mercredi 29 mars 2023 après le «Ndogou» qui suit la coupure du jeûne en ce mois béni de ramadan.

Selon le communiqué, “ces personnes ont cassé l’enseigne lumineuse de la mairie, une caméra de surveillance, des vitres et un rétroviseur. La vigilance des gardiens et l’intervention de la gendarmerie ont certainement dissuadé les malfaiteurs dans la mise en application de leur funeste entreprise apparemment préméditée”.



Les attaques des malfaiteurs n’ont pas épargné le domicile familial du maire Mamadou Ndione avec des jets de pierres qui ont occasionné entre autres des bris de vitres. “Les dispositions idoines de Droit seront prises avec une saisine de la justice dans les meilleurs délais sur ces faits extrêmement graves”, renseigne le communiqué.



Il faut savoir que, depuis son avènement à la tête de cette municipalité qui polarise l’Aéroport international Blaise Diagne, l’équipe dirigée par le maire Mamadou Ndione est en croisade contre les veilles pratiques maffieuses en cours naguère dans la localité pour avoir instauré une gestion transparente et inclusive saluée par les corps de contrôle et les services techniques de l’État.



La mairie de Diass est, en effet, l’une des rares au Sénégal, sinon la seule, qui passe régulièrement ses appels d’offres via les procédures préconisées et respecte l’unicité des caisses. Aucun paiement de mutations n’est accepté à la mairie de Diass où les ayants-droit sont orientés vers le Trésor public logé à Mbour. Mieux, Diass est la première commune au Sénégal à se doter d’un logiciel transparent de gestion foncière. Des mesures qui ont permis de quasiment tripler le budget de la commune en un peu plus d’une année seulement.



Aujourd’hui Diass est en train d’étendre son réseau hydraulique entre Toglou, Kandam, Bentégné, Boukhou et Packy, avec en prime 500 branchements sociaux pris en charge par l’entreprise In’o (Infrastructure & eau). De grands travaux de désenclavement et d’extension du réseau électrique sont en cours pour 400 millions de F CFA. La commune de Diass réceptionnera prochainement son dalot, un centre de santé, une caserne des sapeurs-pompiers, un stade municipal avec des projecteurs et une pelouse synthétique entre autres réalisations.



De là à dire que certains frustrés des gestions opaques et nébuleuses quisont l’objet aujourd’hui de multiples plaintes devant la DSCOS et la gendarmerie pour des transactions foncières douteuses sont derrière ces actes de vandalisme – profitant de la série de manifestations initiées par l’opposition sur l’étendue du territoire national – est un pas que nous nous gardons pour le moment de franchir. Mais avec l’expertise et le professionnalisme de nos forces de sécurité, gageons que toute la lumière sera faite sur ces tristes événements dont le seul but est de plomber l’émergence d’une commune modèle.



Le maire Mamadou Ndione, que nous avons joint hier au téléphone, dit avoir fait constater les dégâts par huissier et entend saisir dès ce vendredi le procureur de la République prèsle tribunal de grande instance de Mbour pour que soient démasqués les auteurs de ces actes délictuels

